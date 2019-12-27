Манекены для магазина от компании Дизайн Студия Манекен

Новые коллекции манекенов
- Коллекция Sport Kids. Детские спортивные манекены15 711 руб.
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- Манекены женские в белом цвете. Коллекция New York Female25 704 руб.
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- Коллекция женских манекенов Poise Female25 704 руб.
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- Коллекция женских манекенов в белом цвете Spirit Female25 704 руб.
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- Коллекция мужских манекенов Spirit Male25 704 руб.
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- Коллекция женских бельевых торсов PUSH UP4 091 руб.
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- Коллекция детских стилизованных манекенов Toddlers14 001 руб.
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- Детские абстрактные манекены. Коллекция Casual kids7 580 руб.
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- Женские абстрактные манекены. Коллекция Fashion Female Oval15 096 руб.
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- Женские манекены в белом матовом цвете. Fashion Female Alexa18 160 руб.
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- Коллекция женских абстрактных манекенов Spirit32 400 руб.
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- Женские манекены с деревянными руками. Коллекция Valentina Wood Arms19 040 руб.
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- Женские манекены в белом матовом цвете. Коллекция Valentina Female15 504 руб.
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- Женские спортивные манекены. Коллекция Crossfit Female28 560 руб.
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- Спортивные мужские манекены. Коллекция Crossfit Male28 560 руб.
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- Коллекция Ira female. Женские манекены для магазина30 200 руб.
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- Коллекция Ira male. Мужские манекены для магазина30 200 руб.
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- Женские бельевые манекены. Коллекция SHOW GIRLS белые матовые.16 800 руб.
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- Коллекция Ira Kids. Детские абстрактные манекены15 200 руб.
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- Женские манекены больших размеров. Коллекция Estel16 864 руб.
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Дизайн студия «Манекен»
С момента открытия небольшой студии в 1995 году мы превратились в лидеров продаж манекенов и декора для витринистики среди дистрибьюторов в России. Благодаря нашему опыту мы понимаем, чтобы выделиться среди других компаний, каждому необходим визуальный мерчандайзинг. И это условие, чтобы привлечь покупателей должно быть выполнено на все 100%
Новости и акции
С Наступающим 2020 годом! График работы.27 Dec, 2019
Наши манекены на фестивале "КронФест"19 Jun, 2019
День России. График работы11 Jun, 2019
Абстрактные манекены в ТРЦ "Океания"14 May, 2019
С праздником великой Победы! (график работы)07 May, 2019
Наш график работы в майские праздники25 Apr, 2019
С праздником 8 марта!06 Mar, 2019
Новогодняя распродажа до 20%!14 Dec, 2018
Манекены, как фотомодели для интернет-магазина.22 Nov, 2018
Манекены, пожалуй, самое распространенное оборудование. Они необходимы для магазина белья, демонстрации повседневной или верхней одежды. Выберете прямо сейчас манекены по возрасту или полу, подобрав по необходимым параметрам в каталоге манекенов.
Принять решение купить манекен стоит в том случае когда вы хотите завлечь человека к себе в магазин или оживить историческое событие в музее. Любые современные модели предназначены для представления различных луков одежды. Эти изделия являются незаметными помощниками мерчандайзеров, продавцов консультантов, организаторов выставок и при различных инсталляциях.алляциях.
Все товары сгруппированы по разделам для вашего удобства. У нас на сайте представлены как эксклюзивные модели, которые можно изготовить по вашему запросу с обтяжкой тканью или выкраской в необычный цвет. Так и самые распространённые манекены из пластика и стеклопластика с макияжем, париком или безликие со стилизованными волосами.
Манекены могут быть по своему типу мягкими или жесткими. Мягкие изготавливаются из пенополиуретана, жесткие из пластика или стеклопластика.
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