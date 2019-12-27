Манекены для магазина от компании Дизайн Студия Манекен

Манекены, пожалуй, самое распространенное оборудование. Они необходимы для магазина белья, демонстрации повседневной или верхней одежды. Выберете прямо сейчас манекены по возрасту или полу, подобрав по необходимым параметрам в каталоге манекенов.

Принять решение купить манекен стоит в том случае когда вы хотите завлечь человека к себе в магазин или оживить историческое событие в музее. Любые современные модели предназначены для представления различных луков одежды. Эти изделия являются незаметными помощниками мерчандайзеров, продавцов консультантов, организаторов выставок и при различных инсталляциях.алляциях.

Все товары сгруппированы по разделам для вашего удобства. У нас на сайте представлены как эксклюзивные модели, которые можно изготовить по вашему запросу с обтяжкой тканью или выкраской в необычный цвет. Так и самые распространённые манекены из пластика и стеклопластика с макияжем, париком или безликие со стилизованными волосами.

Манекены могут быть по своему типу мягкими или жесткими. Мягкие изготавливаются из пенополиуретана, жесткие из пластика или стеклопластика.

Как выбрать манекен?

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